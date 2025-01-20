«Нова пошта» запропонувала пільгову доставку для військових у прифронтових зонах. Фото: МОУ

Логістична компанія «Нова пошта» стала новим бізнес-партнером національної програми підтримки військовослужбовців до програми Плюси в застосунку «Армія+» для доставки в прифронтових зонах. Про це повідомляє Міністерство оборони України.







«Нова пошта, так само як і військові, розуміє — кожна секунда зараз на вагу золота. Особливо у доставці цінних, необхідних і символічно важливих речей для захисників й захисниць. Генератор, «мавік» або навіть милий серцю дитячий малюнок. Головний принцип Плюсів — бути теплим, людяним сервісом для військових. І цей принцип стовідсотково збігається із принципами Нової пошти. Тому ми раді, що вони доєдналися до нашої програми», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.



Військовослужбовці в застосунку «Армія+» можуть відправляти та отримувати вантажі до 30 кг за 1 гривню у відділеннях прифронтових областей: Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської.



Зазначається, що достатньо згенерувати штрих-код у додатку та показати його оператору відділення, який активує пропозицію.