Армія РФ намагається прорвати українську оборону на околицях Великої Новосілки: у росіян великі втрати – ЗСУ

Ситуація поблизу Великої Новосілки. Фото: карта DeepState

На Новопавлівському напрямку російські війська сконцентрували свої основні атакуючі зусилля у районі селища Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Не рахуючись з численними втратами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ на околицях селища.



Також на цьому напрямку росіяни за підтримки бронетехніки наступали поблизу сіл Костянтинопіль та Зеленівка. Внаслідок вогневого ураження знищені та пошкоджені шість бронемашин загарбників.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції в Курській області та на Донеччині.