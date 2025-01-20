Війська РФ завдали шість авіаударів та з артилерії обстріляли Костянтинівку: у місті багато руйнувань, є поранена

Дим після удару по Костянтинівці. Фото: соцмережі

20 січня ЗС РФ завдали шість авіаударів та з артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко.



За його словами, внаслідок авіаударів постраждалих немає.



«А внаслідок артилерійського обстрілу міста Костянтинівка є поранена жінка», – розповів Дяченко.



Начальник відділення комунікацій поліції Донеччини зазначив, що у місті дуже багато руйнувань.



«Пошкоджені багатоповерхові будинки. У приватному секторі пошкоджено багато будинків. Лінії електропередач та соціальна інфраструктура також пошкоджені. Тобто руйнування є досить значними», – резюмував він.

Нагадаємо, що внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області 19 січня загинула одна людина, ще два – поранені.