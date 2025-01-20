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У Польщі вийшов фільм «Путін» — чому вам (не) потрібно витрачати на нього час

20 січня 2025, 17:40

У Польщі вийшов фільм «Путін» — чому вам (не) потрібно витрачати на нього час

На Путіна у фільмі впливають демонічні сили / Vega Investments На Путіна у фільмі впливають демонічні сили / Vega Investments

10 січня в Західній Європі та Північній Америці вийшла історична драма «Putin», присвячена лідеру Росії Володимиру Путіну. Про це повідомляє Euroradio.fm.

Фільм зняв польський режисер Патрик Вега, який назвав його портретом «грізної політичної фігури», що демонструє контраст між тираном і людиною, одержимою страхом.

«Єврорадіо» подивилося фільм у Варшаві й пояснює, чому не варто витрачати на нього час і гроші. На думку видання, під час будь-яких катастроф знаходяться люди, які отримують вигоду.

«Таким виявився режисер Патрик Вега, відомий дешевими фільмами про мафію і поліцію. Він першим замахнувся на біографію Путіна, показавши його сходження і прагнення до влади, змішавши факти, конспірологію і вигадку», — йдеться у матеріалі «Єврорадіо».

Фільм починається у 2026 році, коли Путін у лікарняній кімнаті, тремтячий і забруднений, приймає генерала, який розповідає про швидке падіння Європи під натиском Росії.

Кадр з фільму «Путін» / Vega Investments

Далі фільм переносить глядача в 90-ті, показуючи зустріч Путіна з Борисом Єльциним і його жагу до влади.

На думку Веги, Путін стояв за всіма трагедіями останніх 35 років у Росії: убивство президента Ічкерії Джохара Дудаєва, вибухи житлових будинків у Москві восени 1999 року, смерть мера Санкт-Петербурга Анатолія Собчака і вихід у відставку Бориса Єльцина.

Також польський режисер згадав убивство глядачів у залі під час теракту «Норд-Ост», зазначивши — це Путін. І ядерний удар, який чекає на глядача наприкінці фільму, він також привласнив диктатором РФ.

Фільм хаотично стрибає по подіях, стверджуючи, що всі імперські амбіції Кремля — це частина протистояння добра і зла, де Путін обрав сторону зла.

Як художній твір, фільм не працює ні як політична заява, ні як розвага, вважає оглядач.

Драматургічно персонажі не розвиваються, історія подана хаотично, без гумору і логіки. Порівнюючи з «Великим диктатором» Чарлі Чапліна, «Путін» Веги позбавлений глибини й моральної відповідальності.

«Єврорадіо» додає, що цей проєкт, зроблений заради хайпу та грошей, без щирості та значущого меседжу.

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