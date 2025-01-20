Скандал з «мажорами» в центрі Києва: чим відомий батько одного з них, ексмер Лиману Цимідан

У 2017 році активісти вимагали відставки міського голови Лиману Петра Цимідана

В скандалі пов’язаному з «мажорами» в Києві фігурує ім’я сина колишнього мера міста Лиман Донецької області Петра Цимідана.



10 січня в мережі з'явилося відео, на якому молоді люди гучно слухали російську музику катаючись Києвом та заважали дорожньому руху. Одним із молодиків виявився Микола Цимідан, син ексмера Лиману — Петра Цимідана.



Відео, де видно як хлопці підспівують російські пісні та нібито заважають рухатись автомобілям через бажання «перекурити», Микола Цимідан у своїх соцмережах називає «наклепом і монтажем». Своєї вини хлопець не визнає та переконаний, що ніяких наслідків мати не буде. Окрім скандалу, молодик хизується статками в інтернеті, виставляючи фото величезних чеків за вечері та самостверджується можливістю витрачати на день від 7 до 40 тисяч гривень.



Чим відомий колишній мер Лиману Петро Цимидан:



За Петром Циміданом тягнеться досить скандальне минуле. Його підозрюють у зв’язках з російськими проксі, які захоплювали Лиман у 2014 році. За словами активіста Віктора Зайцева, Цимідан допомагав представникам угруповання «ДНР» та співпрацював з ними: готель «Заря» був наданий бойовикам під комендатуру, а в розважальному комплексі «Царицино», який належав чиновнику, було встановлено блокпост так званої «ДНР».



Проте жодних доказів подібної співпраці виявлено не було, тож після звільнення міста у 2015 році він переміг на виборах від партії «Опозиційний блок» та став міським головою Лимана.



У 2017 році проти нього було відкрито справу через неправдиве декларування. Мер «забув» задекларувати готельно-туристичний комплекс «Готель Заря» вартістю 1,67 млн грн, придорожнє кафе «Колиба» вартістю майже 600 тисяч гривень, будинок вартістю 130 тисяч гривень та 15 земельних ділянок, з яких 9 були віддані в суборенду у звітному періоді.

Прокурор Донецької області Євген Бондаренко особисто вручив підозру меру Лиману Петру Цимідану. Фото: Новини Донбасу

Також, за словами активіста Антона Воронова, мер побудував готельний комплекс «Царицино» на території національного природного парку «Святі гори», чим завдав серйозних збитків природно-заповідному фонду. В той час як правоохоронцями було додатково встановлено, що на території кафе, яке розташовано на заповідній території лісу, було незаконно збудовано штучну водойму. На Петра Цимідана була відкрита справа, яка привела до суду. Він тривав майже 3 роки. Суд прийняв рішення про закриття справи у зв’язку зі спливом терміну давнини.



Місцеві активісти неодноразово організовували мітинги та вимагали відставки Цимідана, через недоцільне витрачання бюджету. Вони фіксували завищення цін на тендери на мільйони гривень, а мешканці нарікали на жахливий стан доріг, при тому, що громада мала один з кращих на Донеччині Центрів безпеки громадян, який має допомагати комунальникам в утриманні доріг. Також мер неодноразово проявляв неповагу до громадян.



Так, у жовтні 2019 року, під час зустрічі в Донецькій ОДА, Цимідан грубо обізвав активістів та родини учасників АТО/ООС «шайкою» після того, як ті звернулися до нього з питаннями щодо зловживання ним влади, ненадання військовим необхідних пільг на лікування, проїзд. Громадяни обурилися подібній неповазі, після чого мер спробував зам'яти тему, кажучи що люди просто нічого не розуміють, адже активісти, присутні в залі, «ніколи ніде не працювали». Конфлікт зупинив тодішній заступник голови Донецької ОДА Вадим Філашкін, закликавши людей перестати з'ясовувати стосунки. Нині Філашкін є головою військової адміністрації регіону.



Петро Цимідан також був фігурантом скандалу, пов’язаного з незаконним гральним бізнесом. На виділеній місцевою владою бахмутському підприємцю В’ячеславу Гребенюку землі під будівництво кафе, звели нелегальні ігрові зали. Переказ на карту у розмірі 870 000 гривень отримав Цимідан від Володимира Іванова, який був пов’язаний із будівництвом ігрових залів. Про це йшлося у матеріалі кримінального провадження Слов'янського відділу поліції.

Переказ на картку у розмірі 870 000 гривень Цимідан отримав від Володимира Іванова.

У 2018 році у сім'ї Циміданів сталася трагедія. У жовтні загинув старший син Петра Цимідана – Петро Цимідан-молодший. Чоловік не впорався з керуванням та з'їхав у кювет, внаслідок чого отримав серйозні травми, через які помер у кареті швидкої допомоги, а ще двох його пасажирів було госпіталізовано.



Відомості за цим фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо попередньої кваліфікації статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель).



Нині Петро Цимідан займається аграрним бізнесом. До початку повномасштабного російського вторгнення він мав власну страусову ферму та контактний зоопарк у місті Ямпіль Донецької області. Проживає Цимідан із родиною в Києві. І тепер естафету скандалів переймає син Микола.

Нагадаємо, у червні 2017 року поліція підозрювала міського голову Лиману Петра Цимідана у внесенні до декларації про доходи неправдивих даних.



Авторка матеріалу: Юлія Левицька







