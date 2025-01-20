«Намагаються «стрибати» за річки вночі та під туманом»: у ЗСУ розповіли про тактику військ РФ на Лиманському напрямку

Ситуація на Лиманському напрямку. Фото: карта DeepState

На Лиманському напрямку, як і на всіх північних напрямках, російські окупанти частіше всього намагаються «стрибати» за річки та накопичувати малі групи. Про це «Новинам Донбасу» повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов.



За його словами, це робиться для того, щоб із таких малих груп створювати трохи більші й потім проводити штурмові дії.



«Вони намагаються «стрибати» малими групами на малих плавзасобах. Після цього їх – якщо не всіх знищили у момент перекидання – намагаються знищувати (Сили оборони України – ред.) дронами, насамперед FPV. Їх намагаються «ловити» по лісопосадках. І там йде фактично постійне та активне бойове зіткнення, коли одні намагаються пробратися і дістатися, а інші намагаються їх знищити до того, як вони накопичать якусь відносно готову до штурмових дій кількість», – розповів Трегубов.



Спікер ОСУВ «Хортиця» зазначив, що росіяни намагаються пробиратися вночі та під туманом, а бронетехніку вони використовують у невеликих кількостях.



«Якщо брати техніку в цілому – автомобілі та навіть мотоцикли, що досить нестандартно для сучасних воєн, але чомусь вони пробують – то вони її використовують досить активно. Але варто розуміти, що через річку на мотоциклі та баггі «не стрибнеш». А танки зараз використовуються дуже мало з очевидних причин, тому що велика кількість FPV – і велика кількість FPV на оптоволокні, які навіть не глушаться», – резюмував він.

Нагадаємо, що аналітики DeepState повідомили про просування армії РФ на Лиманському напрямку. Зокрема, на карті проєкту видно, що окупанти нібито просунулися через річку Жеребець поблизу сіл Терни та Колодязі.