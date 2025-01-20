Головне за день: Коли зустрінуться Трамп та Путін? Новий вирок «суду ДНР»

Політика



Президент США Дональд Трамп доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з лідером РФ Володимиром Путіним протягом кількох днів після складання присяги. Однією з цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі протягом найближчих місяців з метою закінчення війни в Україні.



Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив черговий незаконний вирок полоненому військовослужбовцю. Старшого солдата полку «Азов» Руслана Мінагулова засуджено до 24 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.



Бойові дії



За даними американського Інституту вивчення війни, українські сили відбили втрачені позиції у південній частині селища Щербинівка на Торецькому напрямку.



На Лиманському напрямі, як і всіх північних напрямах, російські окупанти найчастіше намагаються «стрибати» за річки і накопичувати малі групи. Про це повідомив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.



Сили оборони України відновили позиції у селах Махнівка Курської області та Зеленівка на Донеччині, повідомили аналітики DeepState.



ЗС РФ завдали шість авіаударів і з артилерії обстріляли Костянтинівку , постраждалих немає. Пошкоджено житлові будинки, лінії електропередач та соціальну інфраструктуру. Внаслідок російських обстрілів населених пунктів Донецької області 19 січня загинула одна людина, ще два – поранено. У Сумській області через ракетний удар військ РФ зруйновано об'єкт інфраструктури та пошкоджено чотири багатоповерхові будинки.



Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки , також пошкоджено чотири будинки, адміністративну будівлю та автомобіль. Загалом, за заявою голови угрупування «ДНР», за добу від обстрілу постраждали понад 20 осіб, одна загинула. У двох районах Горлівки від обстрілів та ударів БПЛА загалом постраждали 13 людей, на трасі Світлодарськ — Новолуганськ внаслідок удару дрону поранено восьмеро співробітників «Донбасгазу». У Верхньоторецькому загинув чоловік.



Казанський авіазавод імені Горбунова вночі атакували безпілотниками. Біля житлового будинку на вулиці Можайського в Казані знайшли уламок БПЛА, який евакуював жителів. У місті закрито аеропорт.