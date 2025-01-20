«Верховний суд ДНР» виніс «вирок» бійцю «Азова»: окупанти звинуватили його у «вбивстві жителів Маріуполя»

Засуджений окупантами боєць «Азова» Руслан Мінагулов. Фото: кадр із відео

Так званий «Верховний суд ДНР» виніс «вирок» старшому солдату бригади «Азов» Руслану Мінагулову, який проходить військову службу за контрактом на посаді «номер розрахунку міномета». Про це стало відомо із повідомлення Слідчого комітету РФ.



Окупанти заявили, що 4 березня 2022 року командир мінометної батареї військової частини 3057, майор Арсен Дмитрик нібито «з метою залякування цивільного населення віддав підлеглим йому військовослужбовцям наказ обстріляти житлові будинки та соціально значущі об'єкти цивільної інфраструктури мікрорайону Східний міста Маріуполь».



«Виконуючи незаконний наказ, Мінагулов здійснив не менше 10 пострілів із міномета 2М12 «Сані» калібром 120 мм. Внаслідок зазначених дій на вулицях 9 Травня та Київська у Маріуполі смертельні поранення отримали жінка та чоловік, які не брали участі у збройному конфлікті. У ході попереднього слідства Мінагулов у повному обсязі визнав свою провину і покаявся у скоєному», – сказали у російському відомстві.



Йому призначили «покарання» у вигляді 24 років позбавлення волі з відбуванням у колонії суворого режиму.

Нагадаємо, що у грудні фейковий «Верховний суд ДНР» ухвалив «вирок» командиру «Азова» Денису Прокопенку.