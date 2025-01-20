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Безпілотники повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області: там знову виникла пожежа

20 січня 2025, 22:25

Безпілотники повторно атакували нафтобазу у Воронезькій області: там знову виникла пожежа

Пожежа після повторної атаки на нафтобазу у Воронезькій області. Фото: ASTRA Пожежа після повторної атаки на нафтобазу у Воронезькій області. Фото: ASTRA

Увечері 20 січня БПЛА повторно атакували нафтобазу «Роснафти» у місті Лиски Воронезької області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA із посиланням на місцевих жителів.

Місцеві жителі повідомляють про повторну пожежу на нафтобазі.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв підтвердив нову атаку на нафтобазу.

«Черговими силами ППО та засобами РЕБ у Лискинському районі було виявлено, знищено та придушено декілька БПЛА. Внаслідок падіння одного з безпілотників на територію нафтобази сталося нове загоряння. Постраждалих немає. Пожежні та оперативні служби продовжать гасіння, як тільки це буде безпечно», – заявив Гусєв.

Нагадаємо, що вперше нафтобазу «Лискинська» дрони ЗСУ атакували вночі 16 січня, внаслідок чого там сталася масштабна пожежа.

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