ЗСУ відбили масований штурм армії РФ у Курській області: росіяни втратили техніки на 13 мільйонів доларів

Знищена російська бронетехніка у Курській області. Фото: кадр із відео

47-ма механізована бригада ЗСУ разом із підрозділом 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ відбили новий масований штурм росіян у Курській області. Про це повідомили у пресслужбі 47-ї ОМБр.



За словами військових, сценарій військ Росії у Курській області не змінюється – вони знову запускають колони техніки та закидають живою силою, щоб витіснити ЗСУ.



Втрати техніки росіян у цьому штурмі: три танки вартістю понад шість мільйонів доларів та сім БМП – понад сім мільйонів доларів. Бойові втрати ЗС РФ – рота живої сили: 35 ліквідованих та 62 поранених.



По російських штурмовиках відпрацювали піхотинці, артилерія під коригуванням розвідки, FPV-дрони та механізовані батальйони.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили у російських військ позиції в Курській області та на Донеччині.