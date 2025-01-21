Дрони атакували авіазавод у російському Смоленську

У російському Смоленську після атаки безпілотників виникла пожежа на авіазаводі. Фото: ASTRA

Декілька регіонів Росії вночі та вранці 21 січня зазнали масованої атаки безпілотників. Про це сьогодні повідомляють Міноборони РФ, місцева влада та ЗМІ.

За даними Міноборони РФ, за ніч збито 55 українських БПЛА над шістьма регіонами Росії. Більшість була знищена над територією Брянської області.

У Воронезькій області під удар потрапило місто Лиски. Глава області Олександр Гусєв підтвердив знищення кількох безпілотників, внаслідок падіння одного з них сталося загоряння на нафтобазі у Лиіскінському районі. Постраждалих немає.

Система ППО працювала у Смоленській області, вибухи було чути у різних районах міста, у деяких будинках зникло світло.

Уламки одного з БПЛА впали на багатоповерхівку на Бородінській вулиці, вогонь пошкодив шість поверхів, проте його вдалося швидко загасити. Попередньо ціллю безпілотників був Смоленський авіаційний завод. Місцеві жителі повідомляли про пожежу на заводі після атаки дронів. Завод потрапив у санкційні списки США, Канади, України, Японії, Швейцарії та країн ЄС, так як стверджується, що він виробляє ракети Х-59, які використовували ЗС Росії під час вторгнення РФ до України.

Також вночі були чутні звуки вибухів у Ростовській, Саратовській та Бєлгородській областях.

До ранку 21 січня загроза атаки безпілотників зберігалася в Казані та Ульяновську – у місцевих аеропортах було введено план «Килим», затримано рейси на виліт та приліт.