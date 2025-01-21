Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: поранено чоловіка, пошкоджено будинки

Сьогодні у Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок російської ракетної атаки постраждав чоловік, є пошкодження. Про це 21 січня повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Неспокійним видався ранок для Дніпропетровщини. Вибухи пролунали в обласному центрі. У місті частково зруйновано складське приміщення, що не експлуатувалося», — зазначив він.

За словами Лисака, постраждалий чоловік перебуває у лікарні у стані середньої тяжкості.

Також у районі пошкоджено транспортне підприємство та приватні будинки. Інформація уточнюється.

Крім того, вночі росіяни двічі вдарили з важкої артилерії по Червоногригорівській та Покровській громадах Нікопольського району. Обійшлося без постраждалих.

Наголошується, що вночі сили протиповітряної оборони знищили над Дніпропетровською областю сім російських безпілотників.