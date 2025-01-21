РФ атакувала Україну ракетами та дронами: ППО збила 72 цілі

Російська армія в ніч на 21 січня запустила по Україні 131 дрон, а також 4 балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 72 БПЛА у 16 областях. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
«У ніч на 21 січня 2025 року (з 20:00 20 січня) противник атакував 131-м ударним БПЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, а також застосував 4 балістичні ракети «Іскандер-М» з Воронезької області РФ», — йдеться в повідомленні.
Станом на 09:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 72 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Запорізькій та Рівненській областях.
Крім того, 59 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Раніше ми писали, що кілька регіонів Росії вночі та вранці 21 січня зазнали масованої атаки безпілотників.
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