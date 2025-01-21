Трамп на три місяці призупинив виділення США фінансової допомоги іншим країнам

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги. За цей час буде проведено перевірку відповідності цих програм політичним цілям держави, повідомляє Associated Press (AP).

Агентство зазначає, що не зовсім зрозуміло, які обсяги допомоги буде зупинено цим указом, адже фінансування багатьох програм уже було затверджено Конгресом і має бути виділене, якщо кошти не витрачені.

В указі, який підписав Трамп, йдеться про те, що «індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і у багатьох випадках суперечать американським цінностям».

Зазначається, що це «служить дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним та стабільним відносинам усередині країн та між ними».

В результаті, Трамп заявив, що «ніяка подальша зовнішня допомога Сполучених Штатів не надаватиметься способом, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента Сполучених Штатів».

Нагадаємо, новий президент критично ставився до обсягу допомоги, наданої Україні для зміцнення її обороноздатності проти вторгнення Росії.