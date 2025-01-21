Чотири людини постраждали від атаки безпілотника в Дніпровському районі Херсона

Одразу чотири людини в Дніпровському районі Херсона постраждали внаслідок атаки російського безпілотника близько 9.00. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«44-річна жінка та чоловіки 52, 53 та 56 років доправлені до лікарні. Попередньо у всіх — мінно-вибухова травма. Наразі триває дообстеження», — написав Мрочко.



Раніше війська РФ поранили 3 мешканців Донецької області: у Лимані, Костянтинівці та Дружківському.