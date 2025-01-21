СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який розбагатів на $1 млн за час війни

Співробітники Служби безпеки України затримали головного психіатра Збройних Сил, заступника голови Центральної військово-лікарської комісії, який надає висновок щодо придатності військовослужбовців до служби. Про це повідомив речник СБУ.
Знайдені в будинку психіатра долари. Фото: СБУ
Згідно з матеріалами справи, цей посадовець від початку повномасштабного вторгнення незаконно набув активів на суму понад 1 млн доларів США.
Машини, придбані в період із 2022 по 2024 роки. Фото: СБУ
При цьому підозрюваний не вказував це майно у своїй декларації, оформлюючи його на дружину, доньку, синів та інших осіб.
Розслідування встановило, що у період з 2022 по 2024 роки підозрюваний придбав:
Під час обшуків у нього також було знайдено 152 тис. доларів США та 34 тис. євро.
Підозрюваному готується повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
Розглядається питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи чиновника. Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Нагадаємо, ексзаступника міністра соціальної політики підозрюють у незаконній закупівлі на 24 млн.
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях