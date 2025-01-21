Російські окупанти атакували населені пункти Донеччини: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 20 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові приватні та багатоповерхові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.



За словами Філашкіна, під удар потрапили три райони:

Волноваський район. Пошкоджено приватні будинки у селах Великоновосілківської громади.



Покровський район. У Мирнограді пошкоджено 6 багатоповерхівок і 4 приватні будинки. У Покровську пошкоджено 3 багатоповерхівки і 3 приватні будинки.





Краматорський район. У Лимані поранено людину, пошкоджено 9 будинків; у Дробишевому пошкоджено 5 будинків. У Полтавці і Новій Полтавці Іллінівської громади пошкоджено по 1 об'єкту. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 10 приватних будинків, 2 склади і лінію електропередач; в Іванопіллі пошкоджено будинок. У Дружківському поранено людину, пошкоджено будинок.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 12 будинків.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 20 січня, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки, територію підприємства, торговий центр, бібліотеку та господарську споруду. Інформація про постраждалих та жертв не надходила.