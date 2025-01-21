Російські військові просунулися у трьох областях — DeepState

На карті DeepState зазначено просування російських військ у Харківській області

Російські війська просунулися у низці населених пунктів у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Про це у ніч проти вівторка, 21 січня, повідомив аналітичний проект DeepState.

Зазначається, що окупанти досягли певного успіху біля населених пунктів Велика Новосілка, Успенівка та Слов'янка на Донеччині.

На Луганщині агресор просунувся біля населеного пункту Надія, а на Харківщині — у Дворічну.

У понеділок увечері у Генштабі повідомляли, що половина російських атак відбувається біля Покровська.

Нагадаємо, ЗСУ нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Про це повідомили у американському Інституті вивчення війни. Опубліковані 19 січня геолокаційні кадри свідчать, що українські сили відбили втрачені позиції у південній частині селища Щербинівка.