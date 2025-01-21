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Костянтинівка зазнала авіаударів з боку військ РФ

21 січня 2025, 12:32

Костянтинівка зазнала авіаударів з боку військ РФ

Місто Костянтинівка Донецької області знову зазнало російського обстрілу. Фото: соцмережі Місто Костянтинівка Донецької області знову зазнало російського обстрілу. Фото: соцмережі

Місто Костянтинівка Донецької області сьогодні, 21 січня, зазнало кількох авіаударів з боку російських військових. Про це повідомляють місцеві паблики.

У соцмережі опубліковано відео одного з прильотів, після якого здіймається густий дим.

Незадовго до ударів моніторингові канали попереджали про запуск КАБів у бік Костянтинівки.

Наразі немає інформації про постраждалих або руйнування.

Нагадаємо, 20 січня ЗС РФ завдали шість авіаударів та з артилерії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Про це «Новини Донбасу» повідомив начальник відділення комунікацій Національної поліції в Донецькій області Павло Дяченко. За його словами, внаслідок авіаударів постраждалих немає.

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