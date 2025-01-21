У Генштабі ЗСУ підтвердили удари по Воронежу та Смоленську

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі у Воронезькій області та авіазаводу у Смоленській області РФ. Ілюстративне фото

Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі у Воронезькій області та авіазаводу у Смоленській області Росії.

«Вдруге за тиждень безпілотники Сил спеціальних операцій Збройних Сил України вдарили по нафтобазі "Ліскінська" у Воронезькій області РФ. Цього разу – у ніч проти 21 січня», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок удару, завданого у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, «палають резервуари з пально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній із найбільших російських державних корпорацій "Роснефть"».

Також там заявили про удар по Смоленському авіаційному заводу.

«Зафіксовано вибухи на території авіазаводу», — сказано в публікації.

Крім того, у Генштабі ЗСУ заявляють про удар по командному пункту 29 загальновійськової армії Росії в окупованій Волновасі.

Раніше повідомлялося, що кілька регіонів Росії вночі та вранці 21 січня зазнали масованої атаки безпілотників.