Оголошено реєстрацію на нову фінансову допомогу для українців

Відкрито прийом заявок на отримання грошової допомоги від міжнародної організації. Фото: NRC

В Україні розпочався прийом заявок на багатоцільову грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців (NRC). Фінансова підтримка призначена для 55 тисяч внутрішньо переміщених осіб та мешканців небезпечних районів. Про це повідомляє пресслужба ГО «ВПО України».

Наголошується, що міжнародна гуманітарна організація Норвезька рада у справах біженців (NRC) надає допомогу українцям, які постраждали від війни. Кожному члену сім'ї виділяється по 10,8 тис. гривень.

«У понеділок, 20 січня, о 09:00 Норвезька рада у справах біженців (NRC) в Україні відкрила прийом заявок на отримання багатоцільової грошової допомоги», — йдеться в повідомленні.

Організатори надають пріоритет особам, які проживають у зоні бойових дій або є внутрішніми переселенцями з цих зон. А саме:

громадяни, які проживають на територіях, визначених як території, де продовжуються бойові дії;

переселенці, які вимушено покинули свої будинки;

внутрішньо переміщені особи, які мешкають на територіях з високою інтенсивністю бойових дій.

Також важливим критерієм є те, що домогосподарство фізично перебуває на території України.

Громадяни можуть за допомогою спеціальної форми подати заявку на отримання грошової допомоги. До розгляду прийматимуть лише першу спробу подання заявки, всі наступні автоматично видалятимуться.

Необхідно заздалегідь підготувати такі документи:

паспорт громадянина України чи ID-картка;

довідку внутрішньо переміщеної особи;

свідоцтво про народження дітей (якщо у сім'ї є діти віком до 18 років);

ідентифікаційний податковий номер;

банківський рахунок у форматі IBAN.

Організатори зазначають, що у разі успішно поданої заявки протягом 24 годин надійде повідомлення з особистим кодом заявки. Його необхідно зберегти, оскільки знадобиться пізніше для перевірки статусу заявки за допомогою інструмента самоперевірки.

Також у NRC зазначили, що ніколи не запитують дані банківської картки, PIN-коду або CVV.

«Якщо Ви отримали електронний лист, текстове повідомлення або повідомлення в соцмережах, які викликають підозру, не відповідайте на них. Ви можете перевірити справжність повідомлення, зателефонувавши до гарячої лінії NRC», — зазначають в організації.