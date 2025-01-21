У Покровську російських ДРГ не було помічено — Добряк

ДРГ у Покровську немає. Фото: скриншот

У прифронтовому Покровську Донецької області не фіксують заходи російської диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ). У місті залишаються понад 7 тисяч мешканців. Про це повідомив в інтерв'ю начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



«Деякі військові анонсували, що можливий захід, але ми не чули такого, що ДРГ заходили до самого міста. Я розумію, що, можливо, хотіли заходити, але не було такого факту», — розповів він.



За словами Добряка, у місті проживає 7050 тисяч цивільних, продовжують працювати кілька магазинів та аптек. Також функціонує міська лікарня.



Крім того, начальник військової адміністрації додав, що станом на серпень у Покровську перебували 48 тисяч людей та понад 3000 дітей. За цей час змогли виїхати всі діти та 41 тисяча людей.



Раніше ми писали, що окупаційні війська РФ минулої доби, 20 січня, кілька разів атакувала Покровську громаду Донецької області . Внаслідок ударів пошкоджено будинки, територію підприємства, торговий центр, бібліотеку та господарську споруду. Інформація про постраждалих та жертв не надходила.