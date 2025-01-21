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У мережі з'явився фейк про бійців 110-ї ОМБр під Великою Новосілкою

21 січня 2025, 16:27

У мережі з'явився фейк про бійців 110-ї ОМБр під Великою Новосілкою

У мережі з'явився фейк про бійців 110-ї ОМБр під Великою Новосілкою

20 січня в одному із російських z-каналів з'явилося відео, в якому нібито українські бійці 110-ї окремої механізованої бригади звинувачують командування у тому, що їх покинули у Великій Новосілці Донецької області. «Новини Донбасу» розібрали цей ролик і дійшли висновку, що він є фейковим.

«До нас немає жодної справи, нас кинули, залишили без їжі на позиціях, не кажуть, коли змінять», — звучить у ролику українською мовою з виразним акцентом, нібито з вуст одного з бійців.

Нині ситуація в районі Великої Новосілки справді складна. Селище оточене з трьох сторін, армія РФ вже перерізала логістику та готується до штурму. З огляду на це українські військові могли записати подібне відео. Ймовірно, на це розраховували автори цієї дезінформаційної кампанії.

Але насправді до солдатів 110-ї бригади ролик не має жодного стосунку. Та й взагалі до Сил оборони України. Жести військових, а особливо рух обличчя та міміка персонажа по центру, що говорить промову, виглядають дивно і мають ознаки діпфейку, створеного за допомогою штучного інтелекту, або програми монтажу відео.



Над вимовою автори теж не надто попрацювали — українська мова з виразним акцентом, частина слів звучать неправильно. Очевидно, що у ролику звучить голос людини, яка погано знає мову, або взагалі аудіо створене також за допомогою штучного інтелекту. Замість слова «здамо» українською, яке перекладається як «сдадим», звучить «здадемо». Коли голос у відео вимовляє назву селища Времівка українською, звук наприкінці слова начебто обривається і звучить так: «Времєєвк». Схожих помилок у «мові» цього персонажа багато.

110-та бригада зараз справді дислокується у Великій Новосілці на Донеччині. Це підтверджують останні публікації на офіційних сторінках та каналах підрозділу.

Але схожі на цей фейк ролики ніде не публікувалися. Нема цього відео і в інших українських телеграм-каналах, які висвітлюють події війни. Нема його і на facebook. Хоча зазвичай, якщо подібні ролики-звернення правдиві та записані реальними солдатами ЗСУ, їх не приховують. Про проблеми в армії регулярно пишуть аналітики проєкту DeepState, але цього ролика немає і в їхньому каналі.

Щоб остаточно переконатися, що відео фейкове, ми зв'язалися зі 110 бригадою і запитали, чи правдивий ролик.

«Ні. На відео не віськовослужбовці 110 ОМБр. Взагалі сумніваюсь, що це віськовослужбовці. Хоча обличчя знайомі. Я здається, що бачив їх в подібних відео ще на Авдіївському напрямку», — прокоментував на запит видання «Новини Донбасу» Іван Сєкач, речник 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Але, попри все це, ролик опублікували і в інших z-каналах. 

@novosti.dn.ua

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