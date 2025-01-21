Російський безпілотник вдарив по Куп'янську: поранені п'ять людей, серед них три поліцейських

Поранений внаслідок атаки БПЛА поліцейський. Фото: Національна поліція

21 січня близько 09:00 російський БПЛА «Молнія-2» вдарив по службовому автомобілю поліції у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



В результаті атаки три поліцейських отримали осколкові поранення.



Також пошкоджений цивільний автомобіль. Постраждали 64-річна жінка та її 68-річний чоловік – вони мешканці Куп'янська.

Нагадаємо, що 20 січня війська РФ завдали шість авіаударів і з артилерії обстріляли Костянтинівку Донецької області, внаслідок чого в місті багато руйнувань і є поранена.