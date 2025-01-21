Коли відбудуться переговори України з командою Трампа: Арахамія назвав терміни

Переговори з командою Трампа можуть відбутися найближчим часом. Фото: ФБ Давида Арахамії

Незабаром можуть відбутися переговори представників України з командою президента США Дональда Трампа. Вони відбудуться на початку лютого під час «Українського тижня» у столиці США, у Вашингтоні. Про це повідомив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону.



«На початку лютого буде «Український тиждень» у Вашингтоні. Я думаю, що там насправді проходитимуть основні процеси, основні переговори з новою командою Трампа, тож чекаємо. За кілька тижнів матимемо всі необхідні новини», — зазначив він.



Зазначимо, що 20 січня у Вашингтоні відбулася церемонія інавгурації Дональда Трампа.



47 президент Америки доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з Володимиром Путіним. Однією з цілей розмови буде обговорення особистої зустрічі протягом найближчих місяців з метою закінчення війни в Україні.