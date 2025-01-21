У захопленому Донецьку сталася смертельна ДТП

У Донецьку сталася аварія. Фото: Олексій Кулемзін

У тимчасово захопленому Донецьку сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Легкове авто влетіло в зупинку, жінка-водій загинула на місці, ще двоє людей отримали поранення. Про це повідомив так званий голова адміністрації міста Олексій Кулемзін.



Попередньо встановлено, що аварія сталася у Пролетарському районі.



«28-річна жінка-водій автомобіля Daewoo Lanos, яка не мала посвідчення водія, втратила контроль над керуванням, виїхала за межі проїжджої частини і здійснила наїзд на зупинку громадського транспорту», — зазначив він.



Кулемзін уточнив, що жінка померла на місці від отриманих травм водій, 32-річний та 17-річний пасажири отримали тілесні ушкодження.



Раніше ми писали, що 12 січня у тимчасово окупованому Іловайську Донецької області сталася дорожньо-транспортна пригода. Пасажирський автобус, який їхав із російського Краснодара, перекинувся. Є загиблі та постраждалі.