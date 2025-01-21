У Краматорську відкрито реєстрацію на отримання гуманітарної допомоги для немовлят та маленьких дітей

У Краматорську Донецької області оголосили про початок реєстрації на отримання гуманітарної допомоги, призначеної для немовлят та маленьких дітей. Про це сьогодні повідомила міська військова адміністрація.

Зазначається, що батьки, які мають дітей віком до двох років, можуть заповнити форму на отримання гуманітарної допомоги: https://bit.ly/40mTAza

Форма призначена для мешканців міста Краматорськ та старостинських округів Краматорської громади, а також для переселенців.

Прийом заявок триватиме до 18:00, 28 січня.