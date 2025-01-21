У ЗСУ розповіли, чи вдалося російській армії закріпитися на Вогнетривкому заводі в Часовому Яру

Ситуація в Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Російським військам не вдалося закріпитися на території Вогнетривкого заводу в місті Часів Яр Донецької області. Про це в ефірі «Суспільне. Студія» повідомив речник оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, окупанти постійно штурмують у Часовому Яру, а погодні умови – туман і погана видимість – дозволили російським підрозділам накопичуватися та сконцентруватися у північній частині міста.



«Поступово, знищивши позиції в цьому районі, противник вирішив, що може штурмувати територію Вогнетривкого заводу. Накопичившись і скупчившись в одному місці, було завдано удару і позиції, жива сила противника були знищені. Ворогу на сьогодні не вдалося закріпитися на території Вогнетривкого заводу. Зараз там йдуть стрілецькі бої», – розповів Запорожець.



Речник ОТУ «Луганськ» зазначив, що Сили оборони України не дають можливості росіянам реалізувати певний комплекс заходів щодо закріплення на території заводу.

Нагадаємо, що війська Росії намагаються блокувати Велику Новосілку на Донеччині, бої з окупантами йдуть на околицях селища.