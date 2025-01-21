Внаслідок обвалу будівлі в Маріуполі загинули двоє людей, інцидент стався на заводі «Азовмаш»

У Маріуполі обвалився будинок. Фото: «МНС «ДНР»

У тимчасово захопленому Маріуполі Донецької області стався інцидент, зокрема загинули дві людини внаслідок обвалення будівлі. Про це повідомили у пресслужбі так званого «МНС «ДНР».



«У Маріуполі обрушилися дах і цегляна стіна одноповерхової будівлі, що не експлуатується. Під завалами знаходилися 2 особи. На жаль, вони загинули», — йдеться у повідомленні.





Як відомо, ще одного постраждалого госпіталізували.



Зазначається, що на місці працювали 15 спеціалістів та 5 одиниць техніки.



При цьому колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко уточнив, що обвалилися дах і цегляна стіна одноповерхової будівлі заводу «Азовмаш», що не експлуатується.



За його словами, єдине, про що мовчать росіяни — ці люди були найняті кадировськими поплічниками для розбору та розчищення певної території на «Азовмаші». Тепер із них намагаються зробити мародерів, щоб перекласти провину на них самих.



Раніше ми писали, що в Маріуполі російські окупанти знищили старовинну школу міста, побудовану ще у XIX столітті. На її місці зводять новий будинок.