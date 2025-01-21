Російські окупанти вбили чоловіка у прифронтовому Покровську

Російська армія вранці 21 січня вкотре атакувала прифронтовий Покровськ Донецької області. Зокрема, використовувала FPV-дрон. Про це повідомила прессекретар прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє «Суспільне. Донбас».



За словами спікера, у зоні ураження безпілотного літального апарату опинилося авто.



«Внаслідок ворожої атаки отримав травми, несумісні з життям, 42-річний водій», — зазначила Мєдвєдєва.



Раніше ми писали, що 21 січня в період з 11:40 до 11:57 російські війська здійснили обстріл міста Костянтинівка Донецької області, завдавши 10 авіаударів.