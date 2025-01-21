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Російські війська намагаються розширювати «сіру зону» біля Покровська – НГУ

21 січня 2025, 19:41

Російські війська намагаються розширювати «сіру зону» біля Покровська – НГУ

Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState Ситуація поблизу Покровська. Фото: карта DeepState

Російські окупанти намагаються просуватися по південних флангах міста Покровськ Донецької області. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

За його словами, війська РФ таким чином хочуть взяти під контроль логістичні шляхи та розширити «сіру зону».

«Противник, використовуючи погодні умови, намагається залучати групи піхоти чисельністю від двох-трьох до десяти військовослужбовців для здійснення наступальних дій. Майже постійно продовжуються штурмові дії. Також бачимо, що противник рідше використовує бронетехніку. З початку тижня на цій ділянці наші військовослужбовці знищували в основному автомобільну техніку різного типу і мотоцикли, які противник використовує для своїх спроб штурмів», – розповів Музичук.

Нагадаємо, що війська Росії намагаються блокувати Велику Новосілку на Донеччині, бої з окупантами точаться на околицях селища.

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