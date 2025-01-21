ЗСУ знищили позиції російських військ і не дали їм просунутися до Покровська: кадри

Зачистка російських позицій під Покровськом. Фото: кадр із виду

Бійці 425-го штурмового батальйону «Скала» ЗСУ зачистили позиції російських військ та позбавили їх можливості просунутися далі у напрямку міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Спочатку в атаку на окупантів пішов український танк, після чого взялися за справу штурмовики. Танк батальйону знищив позиції росіян, а бійці ЗСУ зачистили військових РФ, які залишилися і намагалися сховатися в окопах і напівзруйнованих будинках. Українські військові виконали завдання та завели групу закріплення на позиції.

Нагадаємо, що російські війська намагаються просуватися по флангах й розширювати «сіру зону» біля Покровська.