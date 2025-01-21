«Ми не дамо цього зробити»: Зеленський розповів, що може вимагати Путін для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Одне з важливих питань, які ставитиме глава Кремля Володимир Путін – це зменшення української армії в рази. Про це під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському місті Давос заявив президент України Володимир Зеленський.



За його словами, весь світ зможе стати свідком цієї вимоги.



«Це зрозуміло: якщо ми змогли зробити армію понад 800 000, то ми плюс Європа – це армія, яка здатна не лише стояти та захищатися, а й дати відсіч Путіну. Він це розуміє. Найшвидший шлях – тиснути на США, щоб Україна не була в НАТО, і тиснути на всіх союзників, щоб вони тиснули на нас, щоб ми зменшили армію в п'ять разів. Ми не дамо цього зробити», – зазначив президент.

Нагадаємо, що для закінчення війни в Україні президент США Дональд Трамп доручив організувати розмову із Путіним.