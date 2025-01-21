Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою

Політика



Президент США Дональд Трамп підписав указ про зупинення на 90 днів усіх програм зовнішньої допомоги. За цей час буде проведено перевірку відповідності цих програм політичним цілям держави, повідомляє Associated Press (AP).



Україна входить у 2025 рік із низкою критичних викликів у війні проти Росії. Фінансова підтримка міжнародних партнерів, постачання зброї, реформи мобілізаційних процесів та пошук дипломатичних рішень – це лише частина питань, які потребують негайної уваги. Як союзники планують долати ці виклики?



Суспільство



У захопленому Маріуполі обвалилися дах і цегляна стіна одноповерхової будівлі заводу «Азовмаш», що не експлуатується, загинули двоє людей.



ФСБ затримала жителя Маріуполя, якого окупанти підозрюють «у зраді та шпигунстві на користь ГУР».



20 січня в одному із z-каналів з'явилося відео, в якому нібито українські бійці 110-ї окремої механізованої бригади звинувачують командування у тому, що їх покинули у Великій Новосілці Донецької області. «Новини Донбасу» розібрали це відео і дійшли висновку, що він є фейковим.



Бойові дії



У Покровську через атаку російського дрону загинула одна людина. Окупанти завдали 10 авіаударів по Костянтинівці. Російський безпілотник ударив по Куп'янську: поранено п'ятьох осіб, серед них трьох поліцейських. Чотири людини постраждали від атаки безпілотника у Дніпровському районі Херсона. У Синельниківському районі Дніпропетровської області через російську ракетну атаку постраждав чоловік, пошкоджені будинки.



Російським військам не вдалося закріпитися на території Вогнетривкого заводу в Часовому Яру, розповів речник ОСУВ «Луганськ» Дмитро Запорожець. Він зазначив, що окупанти постійно штурмують місто, а погодні умови – туман та погана видимість – дозволили російським підрозділам накопичуватися та сконцентруватися у північній частині міста.



У ніч на 21 січня у Саратові безпілотники атакували хімічний завод ТОВ «Саратоворгсинтез». Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджено вікна одного з цехів заводу на площі Радянсько-Чехословацької дружби, постраждалих немає.



Генштаб ЗСУ підтвердив удари по нафтобазі у Воронезькій області та авіазаводу у Смоленській області Росії. Внаслідок удару спалахнули резервуари з паливом.



Російські окупанти досягли певного успіху біля населених пунктів Велика Новосілка, Успенівка та Слов'янка в Донецькій області, повідомив аналітичний проект DeepState.