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В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА

21 січня 2025, 23:19

В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Фото: ЛОВА

З 18 січня без питної води залишилися мешканці міст Довжанськ, Вознесенівка та ще чотирьох населених пунктів в окупованій Луганській області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, через аварію водопостачання немає у близько 80 тисяч жителів.

«Окупаційна влада анонсувала початок ремонту на водопроводі 21 січня, але перенесла роботи на 23 січня. Відновити подачу води обіцяють не раніше 28 січня, тобто через 10 днів», – розповів начальник Луганської ОВА.

Нагадаємо, що на захопленій Луганщині у кілька разів подорожчали деякі «послуги» для жителів.

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