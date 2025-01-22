Вночі російські дрони атакували Миколаїв: пошкоджено будинки, є постраждалі

Рятувальники ліквідують пожежу після атаки російського дрону у Миколаєві. Фото: ДСНС

У вівторок увечері, 21 січня, росіяни атакували Миколаїв дронами. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі, не обійшлося без постраждалих. Про це повідомили начальник обласної військової адміністрації Віталій Кім та ДСНС України.

Зазначається, що частково зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку.

«Пожежу в квартирі на шостому поверсі, яка охопила площу 100 квадратних метрів, ліквідовано. З будинку евакуювали 200 людей, зараз усі повернулися до своїх квартир», — йдеться у повідомленні ДСНС.

У ДСНС додали, що вибухова хвиля пошкодила шибку у 4 багатоквартирних та 1 приватному житловому будинку.

«Пошкоджено двері та вікна у човновому кооперативі. Є пошкодження у приватному будинку, адмінбудівлі, знищено автомобіль. Ліквідовано спалах сміття та сухої трави на площі 100 квадратних метрів», — повідомили рятувальники.

Внаслідок російської атаки постраждали двоє людей. Серед них — 74-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні, а також чоловік із гострою реакцією на стрес. Йому надали першу допомогу, проте від госпіталізації він відмовився.

Наразі всі пожежі вже ліквідовано. Рятувальники повідомили, що також розгорнуто пункти екстреної психологічної допомоги, де працюють психологи ДСНС та поліції.