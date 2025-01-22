Трамп припускає введення нових санкцій проти Росії

Президент США Дональд Трамп. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп заявив, що швидше за все введе нові санкції проти Росії. Це станеться у випадку, якщо російський лідер Володимир Путін не сяде за стіл переговорів щодо припинення війни в Україні. Про це він заявив, виступаючи у Білому домі, передає Bloomberg.

Під час виступу Трамп додав, що скоро поговорить з Путіним і готовий з ним зустрітися будь-коли, коли він захоче.

«Президент Зеленський хотів би миру, але для цього потрібні двоє», — сказав Трамп, маючи на увазі Путіна.

Трамп також підтвердив, що обговорював війну в Україні під час нещодавньої телефонної розмови із головою КНР Сі Цзіньпіном.

Нагадаємо, 20 січня після інавгурації Трамп також заявив, що Зеленський хоче укласти угоду. Водночас президент США висловив сподівання, що Путін також має бути готовий до угоди, оскільки, не укладаючи її, лідер Кремля руйнує Росію.