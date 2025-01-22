У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей

Мешканці тимчасово окупованого селища Тошківка Луганської області мешкають без газопостачання, води та електрики. При цьому у населеному пункті продовжують жити діти. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Як зазначається, селище було захоплене російськими військами навесні 2022 року. У Тошківці залишаються близько 100 осіб, десята частина з них — діти. До повномасштабного вторгнення селище налічувало близько 4000 тисяч осіб.



«Майже три роки у селищі відсутні газ, вода та електрика. Напівзруйнований під час штурму населений пункт росіяни відновлювати не збираються. Місцеві живуть у понівечених будинках, які опалюють власними силами», — зазначив Лисогор.



Крім того, один раз на тиждень до Тошківки приїжджає рейсовий автобус.



Раніше ми писали, що в окупованому місті Лисичанськ Луганської області знову спробували включити централізоване водопостачання.