Покровська громада потрапила під удар армії РФ: є пошкодження

Російська армія минулої доби, 21 січня, вкотре кілька разів вдарила по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено територію шахти, гаражне приміщення, а також житлові будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



21 січня під обстріл потрапила територія шахти «Краснолиманська», внаслідок чого пошкоджено 2 адміністративні будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.



О 8:30 стався ворожий обстріл FPV-дроном проїжджої частини в районі шляхопроводу «Західний». Загинув чоловік 1982 року народження, пошкоджено цивільне авто.



О 9:00 внаслідок обстрілу центральної частини Покровська пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, інформація про постраждалих не надходила.



Близько 9:30 росіяни завдали удару по мікрорайону «Лазурний», внаслідок чого поранено чоловіка 1981 року народження. Потерпілого з частковою ампутацією правого передпліччя доставлено до лікарні Добропілля.



О 10.00 стався ворожий обстріл приватного сектору Покровська, внаслідок чого в приватному житловому будинку виникла пожежа.



FPV-дроном ЗС РФ влучили в приватний будинок у Родинському. Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок.



Близько 13:30 FPV-дроном російські війська влучили в одну з покровських АЗС. Пошкоджено гаражне приміщення.



Раніше ми писали, що за 21 січня росіяни вбили одного мешканця Донецької області.