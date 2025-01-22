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Трамп доручив своєму спецпосланцю завершити війну в Україні за 100 днів

22 січня 2025, 10:30

Трамп доручив своєму спецпосланцю завершити війну в Україні за 100 днів

Дональд Трамп (ліворуч) та Кіт Келлог. Фото: Euronews Дональд Трамп (ліворуч) та Кіт Келлог. Фото: Euronews

Президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів. Однак він навряд чи матиме вагомий вплив на переговори, пише американське видання The Wall Street Journal.

Журналісти зазначають, що укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним буде значно складніше, ніж обіцяв Трамп упродовж своєї передвиборчої кампанії. Кіт Келлог як спеціальний представник Трампа по Україні може зіграти свою роль для початку мирних переговорів, проте контролюватиме ці процеси сам президент.

Колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон згадав, як Трамп говорив про Келлога, що той йому подобається, бо «ніколи не висловлює свою думку, якщо я його не питаю». Тому Келлог може консультувати 47-го президента США з питань переговорів, проте він не обов'язково прислухатиметься.

Військовий досвід відставного генерал-лейтенанта може стати в нагоді при прийнятті рішень про продовження або припинення підтримки України, проте Келлог не має дипломатичних навичок і навряд чи братиме безпосередню участь у переговорах з РФ, кажуть експерти.

Політолог та експерт з питань оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Джонс вважає Келлога «серйозним мислителем», який може додавати ваги рішенням адміністрації Трампа щодо війни в Україні. При цьому Джонс зазначає, що нападки на Келлога з боку Росії змушують сумніватися у успіху його плану.

Нагадаємо, Дональд Трамп після інавгурації заявив, що нові санкції проти РФ від США можливі, якщо Кремль відмовиться від переговорів щодо завершення війни в Україні.

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