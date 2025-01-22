Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів

Знищений автомобіль військ РФ в окупованому Донецьку. Фото: «АТЕШ»

Агенти «АТЕШ» провели диверсію та спалили автомобіль російських окупантів біля військової частини у Донецьку. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ».



Це військова частина 08802 бригади «Кальміус», яка воює на Донецькому напрямку.



Транспорт підготували для виконання бойових завдань – підвезення БК та особового складу – та укомплектували засобами РЕБ.



«Наш агент зачекав на зручний момент і знищив авто, коли росіяни втратили пильність. Транспорт не підлягає відновленню – пожежний розрахунок не приїхав вчасно», – розповіли партизани.

Нагадаємо, що у Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя, якого окупанти називають «шпигуном ГУР».