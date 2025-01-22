Президент Зеленський назвав кількість миротворців, необхідних для безпеки України

Володимир Зеленський виступив на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Фото: пресслужба президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після укладання угоди про припинення вогню для запобігання новому нападу Росії Україні знадобиться не менше 200 тисяч європейських миротворців, передає Reuters.

«Зі всіх європейців? 200 тисяч — це мінімум. Це мінімум, а інакше нічого», — зазначив він, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

За словами Зеленського, така кількість миротворців необхідна, адже чисельність військ РФ становить 1,5 мільйона осіб, а Україна має лише половину від цієї кількості.

Президент також наголосив, що введення миротворців буде лише частиною необхідних Україні гарантій безпеки.