Окупанти атакували населені пункти Донеччини: десятки пошкоджених будинків та будівель

Росіяни атакували Донеччину Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 21 січня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Відомо, що пошкоджено житлові будинки, адміністративні будівлі та інші об'єкти. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 33 рази обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.

За словами Філашкіна, під російські удари потрапили три райони:



Покровський район. У Білицькому Добропільської громади поранено 2 людини, пошкоджено приватні будинки і адмінбудівлю. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Покровську 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджені 3 будинки; у Родинському пошкоджено будинок і 2 адмінбудівлі; у Гришиному пошкоджено 3 адмінбудівлі.





Краматорський район. У Зарічному Лиманської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 10 приватних будинків. У Миколаївці пошкоджено 4 багатоповерхівки і адмінбудівлю; у Райгородку пошкоджено 6 приватних будинків. У Берестку Іллінівської громади пошкоджено 10 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджені 3 багатоповерхівки, 14 приватних будинків, 4 адмінбудівлі, 3 лінії електропередач; у Миколаївці пошкоджені 2 будинки.

Бахмутський район. У Сіверську 1 будинок зруйновано і 10 пошкоджено.



Раніше ми писали, що російська армія минулої доби, 21 січня, вкотре кілька разів ударила по Покровській громаді Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено територію шахти, гаражне приміщення, а також житлові будинки.