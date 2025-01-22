Сили ППО збили 65 із 99 дронів, ще 30 БПЛА — локально втрачені

ППО збила 65 БПЛА. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська Федерація в ніч проти 22 січня вдарила територією України дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 65 БПЛА із 99. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 22 січня 2025 року (з 19.00 21 січня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Чауда — Крим, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ», — йдеться у повідомленні.





Станом на 10:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.



Крім того, 30 безпілотників-імітаторів — локально втрачені (без негативних наслідків).



Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 21 січня запустила по Україні 131 дрон, а також 4 балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 72 БПЛА у 16 областях.