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Сили ППО збили 65 із 99 дронів, ще 30 БПЛА — локально втрачені

22 січня 2025, 11:19

Сили ППО збили 65 із 99 дронів, ще 30 БПЛА — локально втрачені

ППО збила 65 БПЛА. Фото: Генштаб ЗСУ ППО збила 65 БПЛА. Фото: Генштаб ЗСУ

Російська Федерація в ніч проти 22 січня вдарила територією України дронами різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 65 БПЛА із 99. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«У ніч на 22 січня 2025 року (з 19.00 21 січня) противник атакував 99-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Чауда — Крим, Міллерово, Брянськ, Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ», —  йдеться у повідомленні.



Станом на 10:00 сили та засоби протиповітряної оборони збили 65 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

Крім того, 30 безпілотників-імітаторів — локально втрачені (без негативних наслідків).

Раніше ми писали, що російська армія в ніч на 21 січня запустила по Україні 131 дрон, а також 4 балістичні ракети. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 72 БПЛА у 16 областях.

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