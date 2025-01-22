Зеленський: Путін на початку повномасштабної війни вимагав замінити мене на Медведчука

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Не існує жодних турецьких переговорів, оскільки президент України Володимир Зеленський не зустрічався із главою Кремля Володимиром Путіним у Туреччині. Про це стало відомо із заяви самого Зеленського під час його зустрічі із представниками Міжнародної медіаради у швейцарському місті Давос.



За його словами, у перші дні повномасштабної війни «дехто з України» передав йому ультиматум від Путіна.



«Вони сказали: «Ми переговорники між Україною та Росією». Я сказав: «Чого ви хочете?». Вони сказали, що я маю відступити, вони замінять мене на проросійського Медведчука. Тож я більше не президент. Це перше. Для мене це не проблема, голосуватимуть наші люди. Я маю на увазі, що це не ціль. Весь Донбас – це Росія, ми маємо визнати. Потім ми маємо визнати російську мову, проголосувати та змінити нашу Конституцію, щоб ми мали нейтральний статус. Потім ми маємо зменшити армію до 50 000. Зараз у нас 850 000. Потім ми маємо віддати всю зброю – від артилерії й так далі. Все, що дальністю від 20 кілометрів, ми повинні знищити й віддати їм. Тому ніколи не було жодних переговорів. Це ультиматум від убивці», – розповів Зеленський.



Президент зазначив, що він «послав цих людей зі свого кабінету, оскільки вони є сепаратистами без будь-якого статусу».

Нагадаємо, що раніше в Давосі Зеленський розповів, що може вимагати Путін для завершення війни.