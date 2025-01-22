У Костянтинівці є постраждалі внаслідок російської атаки

Росіяни атакувала Костянтинівку Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти в середу вранці, 22 січня, обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«З самого ранку місто знаходиться під постійним вогнем артилерії та авіації. Зараз відомо про 2 поранених: 74-річного чоловіка та 59-річну жінку», — зазначив він.



За словами Філашкіна, пошкоджено п'ять приватних будинків, лінія електропередач, газопровід та автомобіль.



Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено будинок та гараж у Миколаївці Костянтинівської громади.



Раніше ми писали, що росіяни від ранку атакують Костянтинівку за допомогою авіаційних бомб.