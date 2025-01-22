Москва побачила «невелике вікно можливостей» у відносинах із США при Трампі

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков. Фото: ТАСС

З приходом до Білого дому Дональда Трампа відкрилося «невелике вікно можливостей» для відносин Росії та США. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, виступаючи в Інституті США та Канади Російської Академії наук, передає ТАСС.

«Ми не можемо нічого сказати на сьогодні про ступінь домовоспроможності адміністрації, що прийшла, але все ж, порівняно з безнадійністю у всіх аспектах колишнього господаря Білого дому [Джо Байдена], на сьогодні є нехай і невелике, але вікно можливостей», — зазначив заступник міністра, цитує ТАСС.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова зазначила, що цінності, що просуваються до приходу до влади президента Дональда Трампа всередині країни і за кордоном, «в одну секунду полетіли в кошик і оголошені поза законом».

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп дав спеціальному представнику з питань України та Росії генерал-лейтенанту у відставці Кіту Келлогу доручення закінчити війну протягом ста днів.