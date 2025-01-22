Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»

Жителі окупованих міст Донеччини та Луганщини привітали із Днем Соборності. Фото: телеграм Жовта стрічка

22 січня Україна відзначає День Соборності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) й Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР). Саме тому на вулицях окупованих міст Донеччини та Луганщини з’явилася українська символіка. Про це повідомляє «Жовта стрічка».



Мешканці Донецька, Луганська, Алчевська, Перевальська та Маріуполя навіть за умов російської окупації привітали Україну з Днем Соборності. Вони залишили вітання з таким важливим днем для кожного українця.

«Кожен знак протесту є сильним та однозначним, що нагадує окупантам: тут — Україна. Попри небезпеку, люди продовжують боротьбу. Ми доводимо, що окупантам не зламати наш дух. Адже нашу спрагу боротьби, до єдності, України та мирного життя на вільній землі їм побороти ніколи», — йдеться у повідомленні.



Крім того, зі святом також привітали мешканці анексованого Криму.



Активісти руху «Жовта стрічка» неодноразово публікують новини з окупації, а також зазначають, що велика кількість людей чекають на звільнення.