Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки

У вівторок, 21 січня, бомба ФАБ-500 «нештатно зійшла» з російського літака на околицю окупованої Макіївки на Донеччині. Про це сьогодні повідомило видання ASTRA.

Зазначається, що авіабомба впала за півтора кілометри від найближчих будинків у селищі міського типу Нижня Кринка.

«Обійшлося без постраждалих і руйнувань», — пише ASTRA.

До цього, 9 січня, російська авіабомба впала в районі окупованого села Вишнівка у Запорізькій області.

Редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 165 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік, про 7 ФАБ і одну ракету за 2025 рік.