Наразі немає загрози оточення Великої Новосілки — ОСУВ «Хортиця»

Загрози оточення Великої Новосілки немає. Фото: скриншот

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив, що наразі відсутня загроза оточення населеного пункту Велика Новосілка Донецької області, передає «Суспільне». Студія».



«Загрози оточення там немає, бо у разі цього, там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення. Але там дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації в будь-який бік», — зазначив він.



За словами Трегубенка, українське командування тримає ситуацію на контролі та постійно розглядає різні варіанти у цьому населеному пункті, адже ситуація критична.



Раніше в Мережі з'явилася інформація, що російська армія намагається блокувати Велику Новосілку. Для цього росіяни використовують бронетехніку.



Пізніше стало відомо, що українські військові тримають оборону на околицях селища, завдаючи окупантам значних втрат.