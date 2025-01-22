Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

Наразі немає загрози оточення Великої Новосілки — ОСУВ «Хортиця»

22 січня 2025, 14:31

Наразі немає загрози оточення Великої Новосілки — ОСУВ «Хортиця»

Загрози оточення Великої Новосілки немає. Фото: скриншот Загрози оточення Великої Новосілки немає. Фото: скриншот

Спікер оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов повідомив, що наразі відсутня загроза оточення населеного пункту Велика Новосілка Донецької області, передає «Суспільне». Студія».

«Загрози оточення там немає, бо у разі цього, там є можливість вийти, там не та дистанція і не те охоплення. Але там дуже важкі бої і можливий будь-який розвиток ситуації в будь-який бік», — зазначив він.

За словами Трегубенка, українське командування тримає ситуацію на контролі та постійно розглядає різні варіанти у цьому населеному пункті, адже ситуація критична.

 Раніше в Мережі з'явилася інформація, що російська армія намагається блокувати Велику Новосілку. Для цього росіяни використовують бронетехніку.

Пізніше стало відомо, що українські військові тримають оборону на околицях селища, завдаючи окупантам значних втрат.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Донецька область Велика Новосілка
Події
Війна
Люди
Віктор Трегубов
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
09:51
У захопленому селищі на Луганщині без води, газу та світла залишаються 100 людей
23:19
В Луганській області 80 тисяч людей залишилися без питної води: окупанти перенесли ремонт – ОВА
23:00
Головне за день: Окупанти штурмують Часів Яр. Фейк про бійців під Великою Новосілкою
22:13
У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»
17:40
Внаслідок обвалу будівлі в Маріуполі загинули двоє людей, інцидент стався на заводі «Азовмаш»
16:45
У захопленому Донецьку сталася смертельна ДТП
15:10
«Новини Донбасу» — у мобільному браузері Ceno: Тепер нас можна читати в окупації без VPN
23:00
Головне за день: Коли зустрінуться Трамп та Путін? Новий вирок «суду ДНР»
09:52
Дев'ятеро людей постраждали під час обстрілу в центрі окупованої Горлівки
22:00
Головне за день: Бої за Велику Новосілку. У ряді міст Донеччини немає світла та води
23:00
Головне за день: Київ та Запоріжжя під обстрілами. Ситуація у Покровську
16:40
Пушилін заявив, що Курахове розбито так само, як Авдіївка
13:50
Скільки грошей Росія виділила на пенсії в окупації
12:30
Поліція показала наслідки обстрілу двох міст на Донеччині
23:00
Головне за день: Атака на Кривий Ріг. Війська РФ окупували три села на Донеччині
20:06
Маріупольців без житла все більше, Авдіївка так само в руїні — дайджест з окупації ►
усі новини
15:52
В обласній адміністрації розповіли, скільки людей залишаються у Покровську та Торецьку
15:46
Війська РФ завдали нових ударів по Костянтинівці: загинула одна людина, ще п'ять – поранені
15:42
Військова з «ДНР» звинуватила провідника російського поїзда у зґвалтуванні
15:40
Рекордна кількість обстрілів в Донецькій області: лише за добу росіяни скинули понад 30 авіабомб
15:28
Армія РФ рекордною кількістю дронів атакувала позиції ЗСУ в Луганській області – ОВА
15:08
Північна Корея відправить до Росії підкріплення — Пентагон
14:31
Наразі немає загрози оточення Великої Новосілки — ОСУВ «Хортиця»
14:27
Напівтонну авіабомбу упустив російський літак біля окупованої Макіївки
13:47
«У місті дуже складно»: в МВА розповіли, скільки людей залишаються у Часовому Яру
13:44
Українські ССО та піхота понад вісім годин стримували наступ військ КНДР у Курській області
12:53
Москва побачила «невелике вікно можливостей» у відносинах із США при Трампі
12:51
Жителі захоплених міст Донеччини та Луганщини привітали з Днем Соборності — «Жовта стрічка»
12:35
У Костянтинівці є постраждалі внаслідок російської атаки
11:40
Зеленський: Путін на початку повномасштабної війни вимагав замінити мене на Медведчука
11:27
Росіяни скидають на Костянтинівку авіабомби
11:19
Сили ППО збили 65 із 99 дронів, ще 30 БПЛА — локально втрачені
10:59
Окупанти атакували населені пункти Донеччини: десятки пошкоджених будинків та будівель
10:54
Президент Зеленський назвав кількість миротворців, необхідних для безпеки України
10:46
Українська армія відбила у військ РФ позиції під Покровськом – ISW
10:32
Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
усі новини
ВІДЕО
Наступ військ КНДР у Курській області. Фото: кадр із відео Українські ССО та піхота понад вісім годин стримували наступ військ КНДР у Курській області
22 січня, 13:44
Росіяни скидають на Костянтинівку авіабомби Росіяни скидають на Костянтинівку авіабомби
22 січня, 11:27
Знищений автомобіль військ РФ в окупованому Донецьку. Фото: «АТЕШ» Партизани влаштували диверсію біля військової частини армії РФ у Донецьку: знищений автомобіль окупантів
22 січня, 10:32
Удар по російській піхоті в центрі Часового Яру. Фото: кадр із відео Армія РФ намагається просочуватися вглиб Часового Яру: Нацгвардія знищила піхоту росіян у центрі міста – DeepState
22 січня, 09:29
Ліквідація військових РФ на Торецькому напрямку. Фото: кадр із відео Снайпери «Азова» вночі ліквідували російських військових на Торецькому напрямку: відео
21 січня, 22:44
Затриманий житель окупованого Маріуполя. Фото: кадр із відео У Маріуполі ФСБ затримала місцевого жителя: окупанти його називають «шпигуном ГУР»
21 січня, 22:13

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір